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Сегодня, 15:05

Монсон: «Время покажет, станет ли Махачев лучшим во всем UFC»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Боец ММА Джеф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«Ислам выглядит очень впечатляюще! Он лучший в своей весовой категории в UFC. Только время покажет, станет ли он лучшим во всем UFC», — сказал Монсон «СЭ».

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

Джефф Монсон
Ислам Махачев
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