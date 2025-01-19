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Сегодня, 18:58

Малютин: «Было бы интересно посмотреть на Махачева в другой весовой категории»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский боец ММА Михаил Малютин ответил на вопрос «СЭ» о будущем Ислама Махачева.

«Было бы интересно посмотреть на Ислама Махачева в другой весовой категории. Там будет тяжело, все по-другому, но интереснее. В этом плане Исламу нужно переходить в другую весовую категорию. Потому что в легком весе у него конкурентов нет», — сказал Малютин «СЭ».

33-летний Махачев в четвертый раз защищает титул в легком весе. Бой Махачева и Мойкано возглавил турнир UFC 311 в Инглвуде (США). Ренато заменил снявшегося с поединка из-за травмы Армана Царукяна.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Ислам Махачев
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