Тактаров о победе Махачева над Мойкано: «Ренато не уровень Ислама»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«Как только бойцы вышли в октагон, то мне сразу же стало все понятно. Когда Мойкано попал в партер к Махачеву, то вопрос был закрыт. Ренато не уровень Махачева. Поздравляю Ислама с четвертой защитой. У нас в стране нет людей, которые больше раз защищали пояс. Мне всегда нравился Ислам своей хладнокровностью, своим спокойствием вне октагона, никогда ничего лишнего не говорил», — сказал Тактаров «СЭ»

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.