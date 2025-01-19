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Сегодня, 09:44

Махачев: «Передайте Хабибу, что нам необязательно тренироваться 3 месяца ради 3 минут боя»

Сергей Ярошенко
Ренато Мойкано и Ислам Махачев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский боец Ислам Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову и своему тренерскому штабу после победы над Мойкано на турнире UFC 311.

33-летний россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

«Передайте Хабибу, что нам необязательно так жестко тренироваться 3 месяца ради 3-х минут боя — одного месяца вполне хватит», — сказал Махачев.

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

Ислам Махачев. Махачев задушил Мойкано в первом раунде! Но не обошлось без проблем

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
Хабиб Нурмагомедов
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