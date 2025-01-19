Махачев — о победе над Мойкано: «Если оппонент дает даже небольшой шанс, я прикончу его»

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал победу над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311.

33-летний россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

«Я всегда ищу финиш. Я сказал вам парни, я не просто так говорю, что если оппонент дает даже небольшой шанс, я прикончу его. Кто дальше? Любой, кто может сделать 155. Мне нравится этот пояс. Если кто-то хочет его, заходите в клетку», — сказал Махачев в интервью на ринге.

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.