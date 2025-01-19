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Сегодня, 12:44

Мойкано прокомментировал поражение от Ислама Махачева на UFC 311

Сергей Ярошенко
Ренато Мойкано и Ислам Махачев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Бразильский боец Ренато Мойкано прокомментировал поражение в титульном поединке от Ислама Махачева.

«Это было не однодневное уведомление, а уведомление жизни. Мне очень грустно, я провел всю свою жизнь ради этого момента и постучал в первом раунде. Я не знаю, получу ли я когда-нибудь снова такой шанс, но я приложу все усилия, чтобы сделать это», — сказал Мойкано сразу после боя.

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) прошел турнир UFC 311, где в главном поединке вечера Мойкано, который заменил Армана Царукяна за день до боя, проиграл Махачеву удушающим приемом в первом раунде.

33-летний россиянин в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.
UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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