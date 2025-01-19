Топурия обратился к Махачеву после его победы над Мойкано: «Если я захочу, могу прикончить тебя»

Испанский и грузинский боец UFC Илия Топурия обратился к чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву после его победы над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311.

33-летний россиянин победил удушающим приемом в первом раунде.

«Ислам, если я захочу, я могу прикончить тебя. Если я захочу, я могу вырубить тебя. Я сделаю так, что это будет выглядеть легко. До скорой встречи», — написал Топурия в соцсетях.

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. Его победная серия теперь насчитывает 15 боев.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.