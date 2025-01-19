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Сегодня, 11:00

Восстановление Армана Царукяна от травмы спины займет несколько месяцев

Сергей Ярошенко
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Восстановление бойца Армана Царукяна от травмы спины займет несколько месяцев.

«Восстановление Армана после травмы может занять несколько месяцев», — сообщили ТАСС в команде спортсмена.

В титульном поединке на турнире UFC 311 в легком весе против Ислама Махачева вместо Царукяна, который снялся за день до боя, выступил бразилец Ренато Мойкано. Махачев победил удушающим приемом в первом раунде и защитил титул в четвертый раз в карьере.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что следующий бой Царукяна не будет титульным.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

Источник: ТАСС
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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