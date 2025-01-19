Началась прямая трансляция титульного боя в легком весе Ислама Махачева против Ренато Мойкано

Началась прямая трансляция титульного боя в легком весе Ислама Махачева против Ренато Мойкано в рамках UFC 311. Турнир ММА проходит на арене Intuit Dome в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Трансляция боя UFC 311 Ислам Махачев vs Ренато Мойкано

Смотреть бой Махачев — Двалишвили можно на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск», «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 311. Результаты также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Ислам Махачев vs Ренато Мойкано : статистика соперников по UFC 311

Планировалось, что соперником Махачева в главном событии UFC 311 станет Арман Царукян, но армяно-российский боец снялся с поединка за день до турнира из-за травмы спины.

33-летний Махачев в ММА имеет рекорд 26-1 и проводит четвертвую защиту чемпионского пояса в легком дивизионе UFC. Профессиональный рекорд 35-летнего Мойкано — 20-5-1, бразилец занимает десятое место в рейтинге легковесов лиги.