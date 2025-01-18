Ислам Махачев проведет защиту титула в бою против Ренато Мойкано

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет четвертую защиту титула в поединке против бразильца Ренато Мойкано на UFC 311 в ночь на 19 января. Главный бой ожидается около 8.00 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику бойцов.

Ислам Махачев: статистика боев, рекорд бойца, рейтинг в UFC

33-летний Ислам Махачев имеет рекорд в ММА — 26-1, рекорд в UFC — 15-1. В предыдущем бою на UFC 302 в июне 2024-го Ислам победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

Рост: 178 см

Размах рук: 178 см

Весовая категория: легкая

Рекорд в ММА: 26-1

Рекорд в UFC: 15-1

Место в рейтинге UFC: чемпион легкого веса, № 1 вне зависимости от весовых категорий (p4p)

Ренато Мойкано : статистика боев, рекорд бойца, рейтинг в UFC

Профессиональный рекорд 35-летнего Мойкано — 20-5-1, рекорд в UFC — 15-1. В последнем поединке в сентябре прошлого года на UFC Fight Night 24 одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом.

Рост: 180 см

Размах рук: 183 см

Весовая категория: легкая

Рекорд в ММА: 20-5-1

Рекорд в UFC: 12-5

Место в рейтинге UFC: 10-е в легком весе

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 311 с поединком Махачева против Мойкано.