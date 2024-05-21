Ислам Махачев: «У Усмана Нурмагомедова ударка лучше, чем у Порье»

Лучший боец UFC вне зависимости от категории и действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) считает, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) лучше работает в стойке, чем третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8).

«Усман приболел и приехал всего два дня назад. Когда ему стало лучше, он приехал поддержать меня, и сегодня мы провели два очень хороших раунда. Ударка у этого парня лучше, чем у Порье, потому что он бьет как руками, так и ногами. Он реально хорош», — сказал Махачев в подкасте Weighing In.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.