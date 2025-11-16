Видео
16 ноября, 22:59

Петр Ян назвал заслуженным завоевание Махачевым второго титула UFC

Алина Савинова

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян обратился к соотечественнику Исламу Махачеву, который победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке на турнире UFC 322.

34-летний россиянин одержал победу решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Поздравляю, чемп, заслуженно», — написал Ян в своих соцсетях.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

1

  • Gordon

    Опять "россиянин"... Победа несомненно заслуженная, но россиянин из него как из Валуева балерина.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
    Петр Ян
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
