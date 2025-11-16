Петр Ян назвал заслуженным завоевание Махачевым второго титула UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян обратился к соотечественнику Исламу Махачеву, который победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке на турнире UFC 322.

34-летний россиянин одержал победу решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Поздравляю, чемп, заслуженно», — написал Ян в своих соцсетях.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.