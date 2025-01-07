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Сегодня, 22:15

Ислам Махачев в третий раз стал отцом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, что у него родился сын.

«Сколько у меня детей? Трое. Девочка и двое мальчиков. Последний родился 10 дней назад», — заявил Махачев на Youtube-канале MIghty.

Бой между Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном возглавит турнир UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

33-летний Махачев в карьере имеет 27 боев, 26 побед и одно поражение. В последний раз россиянин выходил в октагон в июне этого года на турнире UFC 302. Тогда он победил Дастина Порье удушающим приемом.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

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Ислам Махачев
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