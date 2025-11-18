Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса

18 ноября, 15:41
Россиянин Ислам Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Он обошел чемпиона в легком дивизионе испанца грузинского происхождения Илию Топурию.
Также UFC обновил рейтинги весовых категорий. В полусреднем весе, где выступает Махачев, в топ-5 поднялись эквадорец Майкл Моралес (3-е место) и бразилец Карлос Пратес (5-е место).
В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322, который проходил в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.
Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.
Roma Mag
горит все еще?)
18.11.2025
Axel Pervolainen
Как же надоели со своими смЕШными единоборствами! Матч ТВ показывает по полдня! Тьфу!
18.11.2025
Дмитрий
Первое место по постельному режиму , надеюсь Моралес покажет свой уровень.
18.11.2025
Хидетоши Наката
И это справедливо! Ура, вся Россия ждала!
18.11.2025