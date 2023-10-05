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Сегодня, 11:33

Махачев возмущен тренировками Хабиба: «Мы никогда не делали этого!»

Давид Хачатрян
Боец Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото Соцсети
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) рассказал, что тренировки под началом экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) — это невероятно тяжелый процесс.

«Знаешь, по какому периоду времени я скучаю? По тому, когда мы вместе [с Нурмагомедовым] тренировались, когда и у меня, и у него были бои. Но когда он стал тренером... слушай, год или два назад он жестко нас гонял. Мы провели десять раундов спарринга, и после этой хорошей работы примерно через полтора часа он говорит: «Теперь пять раундов грэпплинга». Но мы никогда не делали этого, когда он тренировался с нами! Теперь, когда он стал тренером, он думает, что не устал, потому что он сперва загонит всех парней в клетку на спарринг, а потом, когда они провели эти спарринги, он говорит: «Эй, давай-ка теперь поборемся», он переодевается и идет с нами бороться еще пять раундов. И после всего этого мы еще отжимались, подтягивались и многое другое. Не знаю, что будет завтра [когда Нурмагомедов приедет], но все на нервяке», — сказал Махачев в интервью ESPN MMA.

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
0
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