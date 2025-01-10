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Сегодня, 14:14

Хабиб Нурмагомедов: «Ислам идет еще за одним историческим событием»

Сергей Ярошенко
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Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем с Арманом Царукяном.

«Идет еще за одним историческим событием. Ислам, как говорится, и даже небо не предел», — написал Нурмегомедов в социальной сети.

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января. Их первый поединок состоялся в апреле 2019 года и закончился победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный бой с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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