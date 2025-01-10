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Сегодня, 17:30

Футболист Самедов — о бое Махачева и Царукяна: «Будет близкий бой, который закончится решением судей»

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Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Махачев — фаворит. Но соперник у него очень топовый и достойный. Это будет тяжелый поединок. Если оценивать в процентах — 55 на 45 в пользу Махачева. Будет близкий бой, который закончится решением судей», — сказал Самедов для «СЭ».

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Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Дарик Агаларов

Александр Самедов
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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