Олейник — о бое Махачева против Царукяна: «Ислам лучше готов технически»

Бывший боец UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий поединок россиянина Ислама Махачева и бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна.

«Хорошо отношусь и к Исламу Махачеву, и к Арману Царукяну. Это ребята, которые не вызывают негатива. Буду болеть за обоих. Оба могут победить. Мне кажется, что определенное конституционное преимущество есть у Махачева — он повыше и постройнее. У него техника быстрее, и просто он получше готов технически. У Царукяна же есть мотивационное преимущество, это для него реванш. Есть ощущение, что бой может закончиться досрочно. Жду достойный и крутой поединок», — сказал Олейник специально для «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) станет главным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет поединок за титул с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).