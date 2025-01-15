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Сегодня, 16:00

Олейник — о бое Махачева против Царукяна: «Ислам лучше готов технически»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший боец UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий поединок россиянина Ислама Махачева и бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна.

«Хорошо отношусь и к Исламу Махачеву, и к Арману Царукяну. Это ребята, которые не вызывают негатива. Буду болеть за обоих. Оба могут победить. Мне кажется, что определенное конституционное преимущество есть у Махачева — он повыше и постройнее. У него техника быстрее, и просто он получше готов технически. У Царукяна же есть мотивационное преимущество, это для него реванш. Есть ощущение, что бой может закончиться досрочно. Жду достойный и крутой поединок», — сказал Олейник специально для «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) станет главным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет поединок за титул с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311
Алексей Олейник
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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