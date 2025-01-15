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Футболист Канчельскис — о бое Махачева и Царукяна: «Арман захочет отомстить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Любимчиков среди них у меня нет. Думаю, это будет интереснейший бой двух очень серьезных соперников. Царукян захочет отомстить Махачеву за прошлый поединок и взять реванш. Наверное, и Ислам, и Арман будут осторожничать, так что бой продлится до конца и закончится судейским решением. Никто из них рисковать не будет намерен», — сказал Канчельскис для «СЭ».

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Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Андрей Канчельскис
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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