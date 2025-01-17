Футболист Озбилиз — о бое Махачева и Царукяна: «Арман очень сильный ментально, но будет нелегко»

Бывший футболист сборной Армении Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Желаю, чтобы Царукян одержал победу, однако, это будет нелегко. Но все равно буду болеть за него. За счет чего он может победить? Думаю, если Арман на таком уровне, то ментально он очень силен», — сказал Озбилиз «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. В их первом поединке, который состоялся в апреле 2019 года, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Александр Абустин