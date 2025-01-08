Боец Тарасов — о бое Махачева и Царукяна: «Это противостояние двух разных сословий»

Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов в интервью «СЭ» прокомментировал бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Для Царукяна это принципиальное противостояние, потому что это реванш, к которому он долгое время готовился. И учитывая то, что он был нашим тренером на Hype Reality в Таиланде, я болею за него. К тому же, моя жена армянка. Что касается скилла, Ислам Махачев в соотношении 55 на 45 процентов кажется мне более приспособленным к бою по ММА. Понятное дело, что Царукян умеет защищаться от борьбы. Он это показал и в схватке с Хамзатом Чимаевым. Тем не менее, 55 на 45 процентов фаворит Ислам. Хотя более голодным до победы мне кажется Арман. К тому же, он очень дисциплинированный боец. Не говорю, что Ислам не такой. Ислам является абсолютным чемпионом и очень хорошим спортсменом», — сказал Тарасов «СЭ».

Также Тарасов объяснил, почему данный поединок заслуживает отдельного внимания.

«Это будет очень интересное противостояние двух противоположных бойцов в плане жизни. Потому что Ислам поднимался с самых низов, начиная со школы Абудалманапа Нурмагомедова. Арман — человек, которым стоит гордиться, он вышел из очень состоятельной семьи и стал номером один в UFC. Это противостояние двух разных людей, двух разных сословий. Царукян в каждом посте обещает нас удивить. Посмотрим, сделает ли он это. Будем болеть за него и ждем отличного боя. Очень рад увидеть такое противостояние за пояс UFC между двумя очень близкими мне бойцами», — добавил Тарасов.

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.