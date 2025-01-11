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Малютин — о бое Махачева и Царукяна: «В ударке, стойке и борьбе они равны, в партере преимущество за Исламом»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский боец ММА Михаил Малютин прокомментировал для «СЭ» предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Это будет сложный бой для обоих спортсменов. Для Царукяна, потому что Ислам тяжелый соперник. Для Махачева, потому что Арман вырос после прошлого года. В октагоне будет дикое напряжение. Если говорить о самом бое, то ментальная составляющая выйдет на первый план. Мне кажется, что ментально Ислам лучше. Он дрался за пояс, защищал его несколько раз, побеждал Царукяна. А у Армана такого опыта нет. И у Царукяна нет более сильных бойцовских качеств, чем у Махачева. В ударке, стойке и борьбе они равны, а в партере преимущество за Исламом», — сказал Малютин для «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) станет главным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311
Арман Царукян
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