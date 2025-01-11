Малютин — о бое Махачева и Царукяна: «В ударке, стойке и борьбе они равны, в партере преимущество за Исламом»

Российский боец ММА Михаил Малютин прокомментировал для «СЭ» предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Это будет сложный бой для обоих спортсменов. Для Царукяна, потому что Ислам тяжелый соперник. Для Махачева, потому что Арман вырос после прошлого года. В октагоне будет дикое напряжение. Если говорить о самом бое, то ментальная составляющая выйдет на первый план. Мне кажется, что ментально Ислам лучше. Он дрался за пояс, защищал его несколько раз, побеждал Царукяна. А у Армана такого опыта нет. И у Царукяна нет более сильных бойцовских качеств, чем у Махачева. В ударке, стойке и борьбе они равны, а в партере преимущество за Исламом», — сказал Малютин для «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) станет главным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.