Уланбеков: «Махачев выиграет у Царукяна. Как победит — это уже не так важно»

Боец наилегчайшего веса UFC россиянин Тагир Уланбеков поделился с «СЭ» ожиданиями от реванша между товарищем по команде Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Каким вижу поединок Махачева и Царукяна? Я всегда говорил, что не вижу человека в легком весе, который может что-то противопоставить Исламу Махачеву, — сказал Уланбеков в интервью «СЭ». — Но в то же время нужно отдать должное Арману, он же не пришел откуда-то с улицы и дерется за пояс. Он находится там, где он сегодня есть. Крепкий боец, готовимся тяжело. Думаю, Ислам у него выиграет. Как победит — это уже не так важно. Главное — это то, что руку Исламу поднимут».

Встреча Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В их первом бою, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

Также в предстоящем турнире UFC 311 примет участие Уланбеков — его соперником станет американец Клейтон Карпентер.