Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:00

Тарасов — о бое Махачева и Царукяна: «Арман точно сделал выводы после поражения, но ему будет тяжело»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Тарасов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Для меня шансы 50 на 50. Очень интересный бой, жду его. Не знаю, кому отдать предпочтение. Конкретно за какого-то бойца болеть не буду, хочется посмотреть интересный поединок. Почему шансы 50 на 50? У них уже был бой, мне кажется, что Царукян обязательно сделал какие-то выводы, проделал работу над ошибками. И он прибавил за это время в борьбе, но ему будет тяжело. В UFC может произойти все что угодно, один удар или один прием могут все поменять», — сказал Тарасов «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
Дмитрий Тарасов
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
В МИД Армении вызвали посла России
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал, на каком языке будет секундировать Арману
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта оценил бой Махачева с Порье
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал об эволюции кикбоксинга Армана
Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха его команды
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал, какой видит победу Армана
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта: «У Махачева нет слабых сторон»
Сегодня
Вчера
Неделя