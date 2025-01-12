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Запашный: «Махачев не просто выиграет, а переедет Царукяна»

Ислам Махачев против Армана Царукяна.
Фото Global Look Press
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Известный дрессировщик и болельщик бокса с ММА Эдгард Запашный прокомментировал для «СЭ» предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Конечно, буду смотреть это бой. Стараюсь не пропускать ни одного поединка Махачева. Считаю Ислама однозначным фаворитом, хотя уверен, что встреча будет непростой. Все-таки Арман серьезный соперник, но, считаю, что Махачев не просто выиграет, а переедет Царукяна. Просто Ислам на уровень выше. Но ему стоит быть внимательным и не расслабляться — Царукян ошибок не простит», — сказал Запашный для «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

В соглавном бою турнира россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Денис Сафронов

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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