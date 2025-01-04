Мехонцев — о бое Махачева и Царукяна: «Конечно, буду болеть за Ислама»

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал для «СЭ» предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Конечно, буду болеть за Махачева, второй же не российский спортсмен», — сказал Мехонцев «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который был в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Вероника Ольшукова