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Мехонцев — о бое Махачева и Царукяна: «Конечно, буду болеть за Ислама»

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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал для «СЭ» предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Конечно, буду болеть за Махачева, второй же не российский спортсмен», — сказал Мехонцев «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который был в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Вероника Ольшукова

UFC 311
Арман Царукян
Егор Мехонцев
Ислам Махачев
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