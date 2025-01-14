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Футболист Гоцук отдает предпочтение Махачеву в бою с Царукяном

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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Хотел бы, чтобы этот бой состоялся. Все-таки такой пожар... Я нейтральный зритель, интересно будет посмотреть поединок столь мощных бойцов. Отдам свое предпочтение в пользу Махачева. Мне всегда нравилась модель поведения Хабиба и Ислама в клетке и в медиа. Махачева считаю наследником Хабиба, он побеждает всех в похожем стиле», — сказал Гоцук «СЭ».

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Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. В их первом поединке, который состоялся в апреле 2019 года, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Дарик Агаларов

Кирилл Гоцук
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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