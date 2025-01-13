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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев считает Махачева фаворитом боя с Царукяном

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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Бой для меня интересный. Что Ислам, что Хабиб — это неординарные ребята, которые представляют Россию и Дагестан. Они любят футбол и ходят на наши игры, поэтому у нас есть взаимные уважение и интерес. Если говорить о бое, то я считаю, что наши ребята молодцы и всегда фавориты. Конечно, в профессиональном спорте бывает всякое, но я все равно фаворитом считаю Ислама», — сказал Гаджиев для «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в апреле 2019 года, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Денис Сафронов

Арман Царукян
Гаджи Гаджиев
Ислам Махачев
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