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Сегодня, 14:55

Рабаданов: «Верю, что Махачев финиширует Царукяна в третьем-четвертом раунде»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чемпион Гран-при PFL в легком весе Гаджи Рабаданов дал прогноз на реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Ислам в отличной форме. Все идет по плану, ребята говорят, что он в лучшей форме. Думаю, преимущество Ислама будет гораздо ощутимее, чем в их первом бою. Ислам умеет находить ключи к людям, и все те упущения, которые были в первом бою, окажутся недоразумениями. Надеюсь и верю, что Ислам финиширует. Бой не дойдет до 5-го раунда. Думаю, преимущественно бой будет проходить в стойке. Думаю, это был бы хороший план на бой с Арманом. Арман сам хорошо борется, но думаю, что у Ислама есть преимущество в стойке. Будет плотный и хороший бой. Болею всей душой за Ислама и верю в его досрочную победу. Бой закончится в середине, в третьем-четвертом раунде», — сказал Рабаданов в интервью «СЭ».

Махачев и Царукян возглавят турнир UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе. В со-главном событии вечера Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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