Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:00

Рабаданов: «Махачев победит Царукяна в стойке в 3-м или 4-м раунде»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион Гран-при PFL в легком весе Гаджи Рабаданов в интервью «СЭ» дал прогноз на реванш между Исламом Махачевым (26-1) и Арманом Царукяном (22-3).

«Ислам в отличной форме. Все идет по плану, ребята говорят, что он в лучшей форме. Думаю, преимущество Ислама будет гораздо ощутимее, чем в их первом бою. Он умеет находить ключи к людям, и все те упущения, которые были в первом бою, окажутся недоразумениями. Надеюсь и верю, что Ислам финиширует. Бой не дойдет до 5-го раунда, закончится в середине боя, в 3-м или 4-м раунде», — сказал Рабаданов «СЭ».

Россиянин Махачев и боец российско-армянского происхождения Царукян возглавят турнир UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

В со-главном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

UFC 311
Арман Царукян
Гаджи Рабаданов
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Читайте также
Квартиру артистки Паршуты в Москве ограбили во время праздников
Роман Шишкин: «Спартак» — претендент на «золото», но 95 процентов, что выиграет «Зенит»
Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и РФ
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
Глава ИИХФ заявил о желании вернуть Россию на международную арену
Хоккеисты «Нефтехимика» и «Сибири» устроили массовую драку в матче КХЛ
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Бернс — о турнире UFC 311: «Думаю, что у Царукяна есть шанс, но победит Ислам. И Умар тоже выиграет»
Хабиб Нурмагомедов будет секундировать троих бойцов на UFC 311
Свищев заявил, что будет болеть за Махачева в бою против Царукяна
Самое страшное поражение Царукяна. Бойца нокаутировали за 30 секунд, но он взял реванш
Менеджер Поветкина ставит на Махачева в бою с Царукяном
Махачев стал победителем номинации «Сабмишен года»
Сегодня
Вчера
Неделя