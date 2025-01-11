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Мендес: «Не могу сказать, что Царукян дал реально тяжелый бой Махачеву в первый раз»

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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном на UFC 311.

— Арман Царукян — самый сильный оппонент в карьере Ислама? Или был кто-то сильнее Армана?

— Тяжело сказать, что Арман — самый тяжелый соперник. Он встречался с хорошими бойцами... Это одна из ситуаций, когда следует дождаться и увидеть. Сложно перед боем рассуждать. Я не могу сказать, что он дал реально тяжелый бой Исламу в первый раз. Но за время, прошедшее с того боя, они стали другими.

— Кто будет в углу у Тагира, Умара и Ислама?

— В углу у Тагира, Умара и Ислама будем я, Хабиб и тренер по боксу Мухаммед. Он фантастический тренер — подтягивает бокс, определяет стратегию. Что касается Ислама — в углу будем мы все втроем плюс Муслим, лучший друг Ислама с детства. Он всегда с ним, всегда в его углу.

Умар Нурмагомедов, Хавьер Мендес и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) станет главным событием UFC 311 в Инглвуде (США). Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 января. Первая встреча спортсменов состоялась в апреле 2019 года и закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный бой с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (18-4).

Тагиру Уланбекову на UFC 311 предстоит подраться с американцем Клэйтоном Карпентером.
Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

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