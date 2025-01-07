Менеджер Поветкина ставит на Махачева в бою с Царукяном

Дмитрий Иванов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, прокомментировал для «СЭ» предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Мне Махачев очень нравится по своей энергетике, он умный парень и большой спортсмен, поэтому в этом бою я верю в его победу. Читал про его соперника, Армана Царукяна, и да, он хороший боец, но мне кажется, что у него очень мало шансов. Ислам прилично выше Армана по уровню. Думаю, уже в первой половине боя все вопросы будут закрыты. Ничего плохого про Армана сказать не могу, просто Ислам такой мастер, что столкнуть его с пьедестала будет очень сложно», — сказал Иванов «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Денис Сафронов