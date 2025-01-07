Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:00

Менеджер Поветкина ставит на Махачева в бою с Царукяном

Telegram Дзен

Дмитрий Иванов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, прокомментировал для «СЭ» предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Мне Махачев очень нравится по своей энергетике, он умный парень и большой спортсмен, поэтому в этом бою я верю в его победу. Читал про его соперника, Армана Царукяна, и да, он хороший боец, но мне кажется, что у него очень мало шансов. Ислам прилично выше Армана по уровню. Думаю, уже в первой половине боя все вопросы будут закрыты. Ничего плохого про Армана сказать не могу, просто Ислам такой мастер, что столкнуть его с пьедестала будет очень сложно», — сказал Иванов «СЭ».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Денис Сафронов

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Читайте также
Самсонов рассказал, каким был молодой Овечкин
Во Франции признали дезертирство бойцов элитной бригады ВСУ «Анна Киевская»
Путин поздравил россиян с Рождеством
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
В Москве избили участника Олимпиады-2016 гребца Кирилла Ляпунова
Сбросить вызов: россияне получают дипфейк-звонки от родственников и начальников
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Самое страшное поражение Царукяна. Бойца нокаутировали за 30 секунд, но он взял реванш
Махачев стал победителем номинации «Сабмишен года»
Рабаданов: «Верю, что Махачев финиширует Царукяна в третьем-четвертом раунде»
Колби Ковингтон: «В Царукяне много мощи, которая поможет нокаутировать Махачева»
Царукян рассказал о разговоре с Махачевым после первого боя в UFC
Туменов считает Махачева фаворитом в поединке с Царукяном
Сегодня
Вчера
Неделя