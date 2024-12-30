Тактаров — о бое Махачева с Царукяном: «Не могу ни одному отдать даже 60 процентов на победу»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.

«Планирую присутствовать на этом бою, если съемки раньше не начнутся. Мой сын хотел бы увидеть этот поединок, поэтому я связался с ребятами из UFC, они обещали дать передние места. Конечно, это будет интересный бой. Очень равный, не могу ни одному из них отдать даже 60 процентов на победу. Болеть буду за Россию!», — сказал Тактаров для «СЭ».

Поединок Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В их первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

Денис Сафронов