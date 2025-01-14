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Сегодня, 13:00

Президент медиалиги Осипов: «Царукян — это топ, но Ислам будет чемпионом, пока не сменит дивизион»

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Президент футбольной медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Этот бой будет одним из самых захватывающих в этом году, что-то более интересное мы вряд ли увидим. Безусловно, это топ-событие, которое привлечет внимание всех любителей единоборств и спорта в принципе. Очевидно, что болеть я буду за человека, который выходит с российским флагом, и это Ислам Махачев. Для меня он является безусловным фаворитом. Проводилась уйма опросов среди бойцов и экспертов, и практически все предрекают его победу. Конечно, Арман — это топ, никаких вопросов, но Ислам будет чемпионом, пока не сменит дивизион. Это схожая история с Хабибом, когда тот впервые завоевал пояс. Мне кажется, у Армана крайне мало шансов на победу», — сказал Осипов «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в апреле 2019 года, Махачев победил единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Денис Сафронов

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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