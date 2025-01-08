«Динамо» Махачкала поддерживает Махачева в бою против Царукяна: «Желаем только победы!»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» рассказал, как клуб будет поддерживать Ислама Махачева в поединке против Армана Царукяна.

«Обязательно будем следить и болеть всем клубом. Так как он болеет за нас, естественно, мы еще больше будем болеть за него, желаем Исламу только победы!» — сказал Газизов «СЭ».

Россиянин Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Царукян (22-3) возглавят турнир UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Александр Абустин