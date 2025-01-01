Хрюнов — о бое Махачева и Царукяна: «Болею за Ислама, думаю, он одержит победу»

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.

«Трудно дать объективный прогноз, потому что болею за Махачева. Думаю, он одержит победу. Царукян будет стараться, он тоже большой и уважаемый спортсмен. Этот поединок станет украшением года в мире единоборств. Шансы бойцов примерно равны. По моему мнению, бой закончится решением судей, надеюсь, в пользу Ислама Махачева», — сказал Хрюнов для «СЭ».

Встреча Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В их первом бою, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

Александр Абустин