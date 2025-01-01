Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

Хрюнов — о бое Махачева и Царукяна: «Болею за Ислама, думаю, он одержит победу»

Telegram Дзен

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.

«Трудно дать объективный прогноз, потому что болею за Махачева. Думаю, он одержит победу. Царукян будет стараться, он тоже большой и уважаемый спортсмен. Этот поединок станет украшением года в мире единоборств. Шансы бойцов примерно равны. По моему мнению, бой закончится решением судей, надеюсь, в пользу Ислама Махачева», — сказал Хрюнов для «СЭ».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Встреча Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В их первом бою, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

Александр Абустин

UFC 311
Арман Царукян
Владимир Хрюнов
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
Назван топ-10 свадеб мировых звезд спорта в 2024 году
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Менеджер Махачева Абдель-Азиз: «Царукян — зверь, он еще станет чемпионом»
Немков — о бое Махачева с Царукяном: «Арман поднабрал, Ислам тоже вырос. Поединок будет конкурентный»
Двалишвили: «Нанести Умару первое поражение — серьезное достижение»
Гаджиев об оценке Хабиба тренировки Махачева: «Это уже сигнал»
Дрозд считает Махачева фаворитом в бое с Царукяном
Тактаров — о бое Махачева с Царукяном: «Не могу ни одному отдать даже 60 процентов на победу»
Сегодня
Вчера
Неделя