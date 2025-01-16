Джанашия — о бое Нурмагомедова и Двалишвили: «Оба сильные бойцы, буду болеть за грузина»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой россиянина Умара Нурмагомедова и американца грузинского происхождения Мераба Двалишвили.

«Кто лучше подготовится к бою, тот и выиграет. Они оба сильные бойцы, но я все равно буду болеть за грузина, за Двалишвили», — сказал Джанашия для «СЭ».

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным событием UFC 311 в Инглвуде (США). Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 января по московскому времени.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Это будет реванш. Их первый бой в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.

Вероника Ольшукова