Тренер Махачева: «Ислам проведет бой на турнире в Белом доме, если нам разрешат»

Хавьер Мендес, тренер бывшего обладателя титула UFC в легком весе Ислама Махачева, заявил, что если титульный поединок с Джеком Делла Маддаленой пройдет по плану, то следующей целью россиянина будет бой на территории Белого дома.

«Наша цель сейчас — подраться на UFC 322, а затем провести бой в июне на турнире в Белом доме, если руководство даст разрешение на это», — цитирует Мендеса Sportskeeda.

Поединок Махачева и Маддалены пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени в Нью-Йорке на UFC 322.

Турнир UFC в Белом доме запланирован на 14 июня 2026 года.