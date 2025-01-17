Олейник считает Махачева фаворитом боя против Мойкано: «Не думаю, что Ренато сильнее Царукяна»

Бывший боец UFC Алексей Олейник в комментарии для «СЭ» оценил шансы бразильца Ренато Мойкано в бою против россиянина Ислама Махачева. В главном поединке UFC 311 Мойкано заменил Армана Царукяна, который снялся из-за травмы спины.

«С одной стороны, подготовка у Мойкано совсем не та. С другой, он парень крепкий. Мы с ним тренировались и работали 5 в зале параллельно, несколько раз боролись. Физически очень крепкий, интересный боец. Но у него все-таки нет подготовки, а у Ислама есть. Я уверен, что Махачев сейчас в превосходной форме. Не думаю, что Мойкано сильнее, чем Царукян. Думаю, он согласился на деньги, которые были предложены, чтобы подраться. Есть опасные моменты для Ислама: Мойкано хорошо бьет ногами, но все-таки уровень подготовки у него не тот, который был у Армана. Думаю, за счет опыта и профессионализма, Ислам должен справиться», — сказал Олейник «СЭ».

Бой Махачев — Мойкано пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном бою вечера в Инглвуде россиянин Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.