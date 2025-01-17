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Олейник считает Махачева фаворитом боя против Мойкано: «Не думаю, что Ренато сильнее Царукяна»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший боец UFC Алексей Олейник в комментарии для «СЭ» оценил шансы бразильца Ренато Мойкано в бою против россиянина Ислама Махачева. В главном поединке UFC 311 Мойкано заменил Армана Царукяна, который снялся из-за травмы спины.

«С одной стороны, подготовка у Мойкано совсем не та. С другой, он парень крепкий. Мы с ним тренировались и работали 5 в зале параллельно, несколько раз боролись. Физически очень крепкий, интересный боец. Но у него все-таки нет подготовки, а у Ислама есть. Я уверен, что Махачев сейчас в превосходной форме. Не думаю, что Мойкано сильнее, чем Царукян. Думаю, он согласился на деньги, которые были предложены, чтобы подраться. Есть опасные моменты для Ислама: Мойкано хорошо бьет ногами, но все-таки уровень подготовки у него не тот, который был у Армана. Думаю, за счет опыта и профессионализма, Ислам должен справиться», — сказал Олейник «СЭ».

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Арман Царукян и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

Бой Махачев — Мойкано пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном бою вечера в Инглвуде россиянин Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

UFC 311
Алексей Олейник
Арман Царукян
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
UFC
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