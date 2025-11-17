Видео
17 ноября, 12:17

Менеджер Махачева назвал имя следующего возможного соперника чемпиона UFC

Руслан Минаев

Менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз рассказал, с кем россиянин хочет провести следующий поединок.

«Ислам сказал, что хочет видеть Усмана своим следующим соперником. Этот парень является очень жестким соперником. Я также являюсь его менеджером, и бой с ним ни для кого не будет легким. Он настоящий боец, а Махачев хочет [проводить] реальные бои», — сказал Абдель-Азиз в интервью на YouTube-канале Full Send MMA.

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.«Кто следующий соперник? Я готов». Слова Махачева после исторической победы в полусреднем весе

Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322, который проходил в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.

38-летний Камару Усман за карьеру провел 25 поединков — 21 победа и 4 поражения. Он был чемпионом UFC в полусреднем весе и провел пять успешных защит. В последнем бою Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением на турнире UFC on ESPN 69 14 июня.

