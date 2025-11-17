Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

17 ноября, 14:43

Пьеха назвал Махачева величайшим российским бойцом UFC

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.

«Для меня Махачев — любимый боец за всю историю, что я смотрю UFC. Волновался, потому что новый вес. Могли быть какие-то неожиданности. Не осталось никаких вопросов насчет борьбы и даже ударки. Испытал радость и гордость, когда проснулся. Классно, я очень доволен! Махачева можно назвать величайшим российским бойцом UFC», — сказал Пьеха «СЭ».

На UFC 322 Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

5

  • Sergey Sparker

    Пьеха? Это кто?

    17.11.2025

  • Gordon

    Ещё одно "авторитетное мнение" подвалило. Впрочем, если этот у него любимый, да ещё и "российский", то неудивительно, что фонограмщик )

    17.11.2025

  • Dzhentelmen Udachi

    Не,ну если САМ Пьеха (Дубовицкий) сказал,то это да..

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Был бы любимый, не спал бы

    17.11.2025

  • xfox

    Эдиты,Миша ,к пьехе!

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Джек Делла Маддалена
    Ислам Махачев
    UFC
    UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
    Читайте также
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя