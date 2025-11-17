Пьеха назвал Махачева величайшим российским бойцом UFC

17 ноября, 14:43
Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.
«Для меня Махачев — любимый боец за всю историю, что я смотрю UFC. Волновался, потому что новый вес. Могли быть какие-то неожиданности. Не осталось никаких вопросов насчет борьбы и даже ударки. Испытал радость и гордость, когда проснулся. Классно, я очень доволен! Махачева можно назвать величайшим российским бойцом UFC», — сказал Пьеха «СЭ».
На UFC 322 Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.
Sergey Sparker
Пьеха? Это кто?
17.11.2025
Gordon
Ещё одно "авторитетное мнение" подвалило. Впрочем, если этот у него любимый, да ещё и "российский", то неудивительно, что фонограмщик )
17.11.2025
Dzhentelmen Udachi
Не,ну если САМ Пьеха (Дубовицкий) сказал,то это да..
17.11.2025
ToLkUnet
Был бы любимый, не спал бы
17.11.2025
xfox
Эдиты,Миша ,к пьехе!
17.11.2025