17 ноября, 11:24

Чимаев после победы Махачева над Маддаленой: «Поздравляю Дагестан»

Руслан Минаев

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев прокомментировал победу Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

«Поздравляю Дагестан», — написал Чимаев в соцсети.

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев показал высочайший класс. Держал Маддалену внизу без особых усилий, с трех лоу-киков разбил икру в хлам

Махачев одержал победу единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее россиянин был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

