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Махачев: «У Хабиба большое наследие. Он побеждал таких жестких парней, как Конор, Порье, Гейджи»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил, что будет тяжело превзойти наследие экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0). Об этом он сказал в интервью TSN.

— Как ты думаешь, у кого будет лучшее наследие через 10 лет — у тебя, Хабиба, Умара или Усмана [Нурмагомедова]?

— У Хабиба большое наследие, потому что он побеждал таких жестких парней, как Конор, Порье, Гейджи. Да, Оливейра побил Гейджи и Порье, но они [Гейджи и Порье] были не в той форме, что в боях с Хабибом. Когда Хабиб побил Гейджи, тот был в своей лучшей форме, и у Порье так же. Да и к тому же вся это история с Макгрегором. За себя я говорить не могу, но Усман и Умар могут войти в историю.

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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