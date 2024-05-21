Ислам Махачев заявил, что Царукян станет чемпионом после него

Лучший боец UFC вне зависимости от категории и действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев заявил, что первый номер рейтинга в легком весе Арман Царукян станет чемпионом, когда он освободит титул.

«Несомненно, он [Царукян] заслужил бой за титул. Он победил всех, кого ему давали в легком весе. Но этот парень тот же [что и в первом бою]. Я не вижу чего-то, в чем он был бы лучше меня. У него та же ударка, та же борьба, тот же грэпплинг. Однажды он станет чемпионом, когда я завершу карьеру, но сейчас мы не на одном уровне», — сказал Махачев в подкасте Weighing In.

Махачев (25-1) подерется с Дастином Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Царукян (22-3) победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.