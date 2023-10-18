Махачев: «Мне предлагали представлять ОАЭ. Мы ответили, что представляем Россию»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) подтвердил, что ему предлагали сменить гражданство и выступать под флагом ОАЭ.

«Честно сказать, такое предложение было, — сказал Чимаев в интервью matchtv.ru. — После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, там живем, и больше эта тема не поднималась».

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом поединке, который состоялся 11 февраля 2023 года в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.