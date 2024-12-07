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Сегодня, 07:57

Махачев — о возможном поединке с Топурией: «Я устал давать шансы маленьким парням, мне нужен второй пояс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев объяснил, почему не хочет драться против испано-грузинского бойца Илии Топурии.

Махачев ответил на вопрос о потенциальном поединке на пресс-конференции перед титульным боем с Арманом Царукяном.

«Я устал давать шансы маленьким парням. Мне нужен второй пояс [в полусреднем весе]... Я не хочу давать Топурии шанс», — заявил Махачев.

Бой между Махачевым и Царукяном возглавит турнир UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе.

Арман Царукян
Илия Топурия
Ислам Махачев
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