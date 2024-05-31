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Сегодня, 02:47

Махачев: «Готов на 100 процентов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махчев на пресс-конференции перед боем против третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем.

«Не волнуйтесь. Я прошел хороший кемп, меня ничего не беспокоит. Готов на 100 процентов», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Их поединок станет главным событием турнира UFC 302, который пройдет с 1 на 2 июня.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Дастин Порье. Махачев и Порье за два дня до боя на UFC 302: они почти были готовы подраться! Онлайн-трансляция
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