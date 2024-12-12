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Сегодня, 17:53

Исмаилов назвал Мухаммада фаворитом поединка с Рахмоновым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов рассказал об ожиданиях от поединка между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Теперь для меня фаворитом является Белал Мухаммад. Объективно. Рахмонов начал отставать в борьбе от самого себя прежнего. Может, и не выспался. Нужно много факторов, чтобы показать свой уровень. Не факт, что Шавкат показал свой уровень сейчас. Но Гэрри удивил. У него уже есть менталитет победителя. Предполагал, что Рахмонов будет доминировать и удосрочит соперника. Если сравнить форму Шавката и Белала в последних боях, явный фаворит сейчас именно Мухаммад», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.

8 декабря Рахмонов победил ирландца Иэна Гэрри в турнире UFC 310. Рахмонов одержал 19-ю победу в карьере при нуле поражений. Он впервые довел поединок до судейского решения. Ожидается, что в следующем бою он будет драться за чемпионский пояс в полусреднем весе с Белалом Мухаммадом.

Источник: MMA.Metaratings
Белал Мухаммад
Шавкат Рахмонов
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