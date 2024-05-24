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Сегодня, 14:16

Исмаилов назвал Уиттакера удобным соперником для Чимаева

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Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

«Тяжелый бой для Чимаева. Очень. Хоть я и предрекаю Хамзату чемпионство, но именно Уиттакер будет дьявольски неудобен. Если встреча пройдет пять раундов — совсем будет тяжело», — сказал Исмаилов Metaratings.

Бой между Уиттакером (25-7) и Чимаевым (13-0) пройдет 22 июня на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Австралиец последний бой провел против Пауло Косты в феврале 2024 года и победил единогласным решением судей. Чимаев в последний раз выходил в октагон против Камару Усмана в октябре 2023 года и победил раздельным решением судей.

Источник: Metaratings.ru
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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