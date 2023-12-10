Исмаилов объяснил, почему UFC не подписывает Вартаняна

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался касательно трудностей в переговорах между российским бойцом Эдуардом Вартаняном и UFC.

«В UFC не хотят видеть много бойцов с постсоветского пространства. У них своя политика. Слишком много бойцов из стран СНГ. Для них Ислам Махачев, Арман Царукян и Рафаэль Физиев — все русские. Если принимать всех ребят подряд, там даже не половина, а 70 процентов бойцов будет из СНГ. Это будет российский промоушен. Будет смешно, если вместо Эдуарда туда попадет Шовхал Чурчаев. Но Вартанян заслуживает драться в UFC. Он не потеряется в топах. ACA — одна из сильнейших лиг в мире, вторая по конкуренции», — приводит слова MMA.Metaratings.ru.

Всего в профессиональном ММА Вартанян провел 29 поединков и одержал 25 побед. В данный момент 32-летний россиянин идет на серии из восьми побед кряду.